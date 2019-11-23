Diğer Cihazlardaki Facebook Oturumları Nasıl Kapatılır?

Pek çok farklı cihazdan Facebook hesabımıza erişim sağlamak mümkün oluyor. Zaman zaman ihmal ile hesaba giriş yaptığımız cihazdan çıkış yapılması unutabiliyor. Eğer diğer cihazlardaki Facebook oturumunuza son vermek istiyorsanız, öncelikle hesaba hangi platformdan bağlandığınızı bilmeniz gerekiyor.

Neden Başka Bir Cihazdaki Facebook Oturumunu Kapatmalıyım?

Hesabınızda paylaşılabilecek kötü amaçlı ve dolandırıcı içeriklerin önüne geçmek başlıca sebeplerden biridir. Daha da önemlisi kişisel bilgi ve yazışmalarının üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmemesi için oturumunuz size ait olmayan cihazlarda açık olamamalıdır. İhmallerin önüne geçmek için belirli aralıklarla hesaplarınızın güvenliğini kontrol etmeniz önemlidir.

Eğer ki hesabınızın başkaları tarafından kullanıldığından şüpheleniyorsanız acil olarak şifre değişimi yapmanız önerilir. Bu süreçte mesaj kutunuzu kontrol ederek ve ana sayfanızdaki paylaşımlarınıza göz gezdirerek bilginiz dışında paylaşım veya hareket olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Facebook oturumunuzu bir bilgisayarda açık unuttuysanız, herhangi bir tarayıcıdan Facebook hesabınıza giriş yapıp hesabınıza erişim sağlamanız gerekiyor. Daha sonrasında ‘Güvenlik ve Giriş Ayarları’ sekmesine tıklayınız.

Açılan sayfada ‘Giriş Yaptığın Yerler’ ismi altında bir sekme görüyor olacaksınız. Tıkladığınızda açılan sayfa aracılığıyla Facebook hesabınızın açık olduğu tüm cihazları görebilirsiniz. Açılacak sayfada hesabın açık olduğu cihaz ve tarayıcıları görebiliyorsunuz. Bu cihazların konumunda öğrenmeniz mümkün oluyor. Farenizin okunu konumun üzerine getirdiğinizde giriş yapan cihazın IP adresini de öğrenmeniz mümkün oluyor.

Eğer ‘Şu an aktif’ yazısını görüyorsanız, oturum o cihazda çık demek oluyor. Bu oturumu sonlandırmak için üç noktaya tıklayarak çıkış yapabiliyorsunuz. Oturumu kapatmanız o cihazdan kaydedilmiş şifrenizi silmez ve şifre değişikliği önerilir.

Mobil uygulama üzerinden diğer cihazlardaki oturumunuzu kapatmak istiyorsanız, uygulamada sağ üst köşede bulunan üç çizgiye tıklamanız gerekiyor. Önünüze açılacak listeden ‘Ayarlar ve Gizlilik’ seçeneğine tıklamalısınız. Tekrar açılacak olan sayfadan ‘Ayarlar’ seçeneğine tıklayınız ve devam ediniz.

Açılacak sekmeden ‘Güvenlik ve Giriş’ seçeneğini seçiniz. Tıpkı bilgisayardaki gibi ‘Giriş yaptığın Yerler’ seçeneğini göreceksiniz. Açılacak sayfadan Facebook hesabınızın açık olduğu diğer sayfaları görebilirsiniz.