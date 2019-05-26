Detaylı anlatım: Winrar Şifresi Nasıl Kırılır?

Windows başta olmak üzere birçok platformda kullanıcılar tarafından aktif bir şekilde kullanılan Winrar uygulaması, dosya sıkıştırma konusundaki en iyi uygulama olarak tanımlanabilir.

Dosyaları çok farklı bir algoritma ile en iyi şekilde minimize ederek başarılı bir yer tasarrufu sağlayan bu uygulama, sıkıştırılan dosyaların şifre ile korunabilmesine de olanak sağlar. Şifre ile koruma sağlaması büyük bir avantaj olarak görülebilir ancak zaman zaman bu şifrelerin unutulduğu görülür.

Haliyle bu durumda dosya sahipleri direkt olarak Winrar şifresi nasıl kırılır? sorusunun cevabını aramaya başlarlar.

Rar dosyasının şifresinin kırılması işlemi sadece dosya sahipleri için değil, eline şifreli rarlı dosya geçen kullanıcılar için de gereklidir.

Peki, rarlı dosyaların şifresi nasıl kırılır? Rar parolasının kırılmasının en kolay yöntemi nedir?

Winrar Şifre Kırma İşlemi

Winrar şifresi nasıl kırılır? sorusu birçok kullanıcının en merak ettiği soruların başında yer alır. Winrar şifresinin kırılması için programsız yöntemler de mevcuttur ancak bu yöntemler sadece sayısal karakterlere sahip olan Winrar dosyaları için geçerlidir. Donanım olarak yetersiz olan bilgisayarlarda bu yöntem uzun süreler alırken, çok kişi tarafından kullanıldığı söylenemez. Daha çok program vasıtasıyla rar dosyalarının şifrelerinin kırıldığı görülür.

Rar dosyasının şifresinin kırılması için de iSungra RAR Password Genius uygulamasını bilgisayarınıza kurmanız ve programı çalıştırmanız gerekir. Ardından aşağıdaki işlemleri adım adım takip etmeniz durumunda Winrar dosyasına ulaşabilmeniz mümkündür.

Adım Adım Winrar Dosyasının Şifresini Kırma

iSunshare RAR Password Genius programını çalıştırmanızın ardından, programın ana ekranında sağ üst kısımda yer alan “Open” düğmesine basmanız gerekir.

Ardından kırmak istediğiniz rar dosyasını seçmeli, “Type of attack” kısmında yer alan saldırı tekniğini belirlemelisiniz.

Program içerisinde dört adet şifre kırma yöntemi bulunur. Her yöntem farklı kırma stillerine sahiptir ve bazılarının başarısız olduğu görülebilir. Genel olarka Brute-Force yönteminin kullanılması önerilir.

Brute-Force şifre kırma yöntemi, Winrar şifre tahmini konusunda tüm tahmin yollarını kullanır. Genel anlamda da başarı sağlar.

Şifre kırma yöntemini belirlemenizin ardından “Start” butonuna basın ve Winrar şifre kırma işlemini başlatın.

İşlem süresi bilgisayarınızın performansına göre değişim gösterecektir. Ayrıca şifrenin zorluğu da kırma süresini uzatabilir.

Kırma işleminin ardından program size dosyanın şifresini gösterecektir. Bu şifre ile winrar dosyasını açabilirsiniz.

Winrar şifresi nasıl kırılır? sorusunun cevabı oldukça basit ve program sayesinde kısa süre içerisinde halledilebilir durumdadır. İşlemler sırasında Windows Defender ve diğer anti virüs programlarını kapatmayı unutmayın.