Detaylı anlatım: Facebook hesabımı tamamen silmek istiyorum

Facebook hesabını tamamen silmek isteyenler olur diye sitemize güzel bir anlatım ile eklemek istedik.

Facebook kullanıcıları alışkanlıklarından dolayı genel olarak Facebook hesaplarını kapatmak istememektedir.

Facebook hesabınızı kalıcı olarak silmek ve hesap dondurma işlemi yapmadan kökten kapatmak istiyorsanız aşağıdaki adımları yerine getirmeniz yeterlidir. Ancak hesabınızı tamamen kapatmadan önce heabınıza bağlı sayfa gruplarınız varsa bu gruplarınızda silinecektir.

– İnternet tarayıcınızdan Facebook.com’a ve sonrasında e-posta ve şifre ile Facebook hesabınıza giriş yapınız.

– Ekranın sağ üst kısmında bulunan aşağı yönlü ok tuşuna bastığınızda ufak bir pencere açılacak ve siz “Ayarlar” bölümüne giriniz.

– Açılan ekranda sol tarafta bulunan “Facebook Bilgilerin” kategorisine geçiş yapınız.

– Açılan listede en alt bölümde “Dondurma ve Silme” seçeneklerini göreceksiniz. Siz buradan “Gör” butonuna tıklayınız.

– Açılan sayfada Hesabı Kalıcı Olarak Silme başlığı altında bulunan Hesabı Sil butonuna tıklayın.

– Sizden son olarak tekrar şifrenizi girmenizi isteyecektir.

– Şifrenizi girdikten sonra devam butonuna bastığınızda artık Facebook hesabınız kalıcı olarak silinmiş olacaktır.

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