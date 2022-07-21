Desen kilidini unuttum nasıl açarım (Xiaomi)

Desen kilidi akıllı telefonlarda en çok kullanılan güvenlik kilidi modeli olmaktadır. Hızlı bir şekilde telefonu açma ve güvenlik açısında çok tercih ediliyor. Parmak izi kullandığınızda da yedek olarak mecburen desen kilidi belirlemeniz gerekiyor.

Peki desen kilidini unuttuğunuzda nasıl açacaksınız?

İlk olarak şunu söylemek istiyoruz. Aşağıdaki anlattığımız adımlar Xiaomi Mi 11T modeline göre yapılmıştır. MIUI arayüz sürümü ise 13.0.3’dir.

Desen kilidini modeline 5 kere hatalı çizim yaptığınızda otomatik olarak sistem size “Bu cihaz kilitli ve 30 saniye sonra” açabileceğiniz bir uyarı verecektir. Ekranın en sağ alt tarafında da şifremi unuttum butonunu göreceksiniz.

Şifremi unuttum butonuna bastıktan sonra karşınıza işlemlerin yapıldıktan sonra tüm bilgilerin silineceği uyarısını vermektedir. Siz kabul ettikten sonra adımları tek tek uygulamanız yeterli olacaktır. Bu arada farklı MIUI sürümlerine göre şifremi unuttum butonu çıkmaktadır. Kullanmış olduğumuz sürümü yazımızın başında belirttik.