Demirdöküm Nitron Kombi Arıza Kodları ve Çözümleri

Demirdöküm kombinin en çok tercih edilen modellerinden biri de Nitron’dur. Oldukça kullanışlı olan bu kombide yanlış kullanıma, yetersiz bakıma ve zamanla eskiyen parçalara bağlı olarak arızalar görülebilir. Bu yazımızda Demirdöküm Nitron kombide görebileceğiniz arıza kodlarını ve çözümlerini anlatacağız.

Demirdöküm Nitron Kombi F – 1 Arıza Kodu

Kombinizde bu arızayı gördüğünüz zaman sorunun limit termostatından kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Kombide termostatın arızasına bağlı olarak aşırı ısınma kontrol edilemez. Aşırı ısınma ile karşı karşıya kalındığı zaman ise kombi kendisini otomatik olarak resetleyecektir. Arızanın çözümü için yetkili servisi aramalısınız.

Demirdöküm Nitron Kombi F – 2 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun sıcak su Ntc bağlantısından kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Sıcak su kullanmanızı engelleyen bu arızanın çözümü için yetkili servisi aramalısınız.

Demirdöküm Nitron Kombi F – 4 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun ateşlemeden kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Ateşleme sorununun birçok farklı nedeni olabilir. Sorunu bulmak ve çözmek için yetkili servis çağırmanız gerekmektedir.

Demirdöküm Nitron Kombi F – 5 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun hava akışından kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Hava prostetatında meydana gelen arızanın giderilmesi için yetkili servis ile görüşmeniz gerekmektedir.

Demirdöküm Nitron Kombi F – 6 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodu ile karşılaştığınız zaman sorunun dış hava sensörü bağlantısından kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Bu arızanın giderilmesi için hava prosestatının ya da baca sensörünün incelenmesi gerekmektedir. Bunun için yetkili servis çağırmalısınız.

Demirdöküm Nitron Kombi F – 7 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun hava akış sensöründen kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Hava akışında meydana gelen arızanın tehlikeye neden olmaması için hemen yetkili servis çağırmanız gerekmektedir.

Demirdöküm Nitron Kombi F – 8 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun fan motorundan kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Fan motorundaki arızanın giderilmesi ile sorun çözülecektir. Yetkili servisten yardım almalısınız.

Demirdöküm Nitron Kombi F – 9 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun kablolamadan kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Kablo bağlantılarının yanlış yapılmasından ya da yerinden çıkmasından kaynaklı bu arızanın giderilmesi için yetkili servis ile görüşmelisiniz.

Demirdöküm Nitron Kombi F – 10 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun kombi suyunun eksikliğinden kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Kombi suyunun doldurulması ile arıza çözülecektir. Bunun için kombinin altında yer alan küçük vanayı kullanmalısınız. Vanayı açarak basınç suyunu 1,5 bara kadar yükseltmelisiniz. Arıza böylece giderilecektir.

Demirdöküm Nitron Kombi F – 11 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun kombi sirkülasyonundan kaynaklı olduğunu anlayabilirsiniz. Bu arızanın temelinde kombi suyunun dolaşamaması yatmaktadır. Sorunun çözümü için yetkili servisi aramalısınız.

Demirdöküm Nitron Kombi F – 12 Arıza Kodu

Kombide bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun voltaj düşüklüğünden kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Kombiye asla müdahale etmemeli, hemen yetkili servisi aramalısınız. Voltajın sürekli düşmesi halinde çözümü regülatör alarak da sağlayabilirsiniz.