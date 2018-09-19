D-Smart beIN Sports Haber kaçıncı kanalda?

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

D-Smart beIN Sport Haber kaçıncı kanalda ve D-Smart’a beIN Sports Haber kanalı nasıl eklenir konusunda yardım arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Mail adresimize gelen bir soruda D-Smart BeİN Sport Haber kaçıncı kanalda olduğuna soru gelmiştir.

beIN Sports Haber haber kanalı arada sırada şifresiz şampiyonlar ligi maçlarını yayınladığı için popüler olmaktadır. İnternette uzun bir araştırma yaptıktan sonra maalesef beIN Sports Haber kanalı D-Smart platformunda yer almamaktadır.

D-Smart beIN Sports Haber kanalı neden olmadığına dair bir bilgi bulamadık. Fakat bildiğiniz üzere D-Smart kullananların uydu alıcılarında kanal ekleme özelliği bulunmaktadır.

D-Smart beIN Sports Haber ekleme nasıl yapılır?

İlk olarak kumandanızın menü tuşuna basınız.

Ayarlar bölümüne geçiş yapınız.

2.sırada bulunan “Kullanıcı Ayarları” ve “Kanal Ekle-Sil-Taşı” bölümüne giriş yapınız.

Buraya giriş yaptığınızda en üstte bulunan “Kanal Ekle” kategorisine giriniz.

Daha sonra size tarama ayarları girebileceğiniz bir ekran açılacaktır. Ayarları rahat yapabilmeniz için aşağıdaki fotoğraftan yardım alabilirsiniz.

Yukarıdaki resimde bulunan ayarları girdikten sonra kumadadan “yeşil” tuşa basınız.

Uydu alıcısı bütün kanalları taramaya başlayacaktır. Yüzde yüz tamamlandıktan sonra kumandadan “Kırmızı” tuşa basınız. Yani Seçimleri kaldır yapmanız gerekmektedir. Neden derseniz zaten hali hazırda size bir sürü kanal yüklü olduğu için tekrardan yüklemeye gerek yoktur.

Kumandanın aşağı ve yukarı tuşu ile beIN Sports Haber HD ve beIN Sports Haber kanalını gezerek bulunuz. Eğer eklemek isterseniz Tivibu Spor HD ve Tivibu Spor 2 HD kanallarını ekleyebilirsiniz.

Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca beIN Sports Haber kanalı Türksat Kablo TV’de kaçıncı kanalda diye merak eden varsa bu sorunun cevabı 223’üncü kanaldadır.