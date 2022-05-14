Çözüm: Netflix Cihazınız Bu Sürümle Uyumlu Değil

Sitemizi daha önce ziyaret edenler Xiaomi Mi 11T kullandığımızı bilmektedir. Yaşadığımız soruları ve çözümlerini elimizden geldiği kadar sizlere iletmekteyiz.

MIUI son sürümü yükledikten sonra bir uygulama yüklemek istedik fakat, yüklemek istediğimiz uygulama MIUI sürümünün bir eski versiyonunu istiyordu. Bİr önceki MIUI sürümüne geçiş yaptıktan sonra Netflix uygulaması sorun çıkardı. Google Play Store’a girip “Netflix” diye arattığımızda karşımıza uygulama çıkmadı.

Netflix resmi web sitesi üzerinden uygulamayı APK olarak indiriip kurduk ama “Cihazınız Bu Sürümle Uyumlu Değil” hatasını yine aldık.

En son çare olarak APKMirror sitesinden Netflix uygulaması indirdik. APKMirror sitesinde birden fazla Netflix uygulaması olduğu için size uygun olanı deneyip bulmanız gerekmektedir. Biz deneyerek aşağıdaki sürümü bulduk.

Netflix Sürüm: 8.26.0 build

Bu sürümü indirirseniz herhangi bir sorun ile karşılaşmayacaksınız. Tabi bu Xiaomi Mi 11T modeli için geçerli olduğunu hatırlatalım.