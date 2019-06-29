Çift Eşanjörlü mü Tek Eşanjörlü mü Daha Kullanışlıdır?

Kombiler genel olarak içinde bulunan suyu ısıtma işlemine dayalı olarak çalışan cihazlardır. Bu cihazlarda suyun ısıtılması için özel aletlere ihtiyaç duyulur. Kombilerde suyun ısınmasını sağlayan bu aletlere ‘Eşanjör’ denir. Eşanjör kısaca söylenecek olursa kombilerde ısı transferini yapan ısı değiştirici alet olarak açıklanabilir.

Kombilerin suyu ısıtma şekline göre iki çeşit eşanjör kullanılır. Bunlardan biri tek eşanjörlü diğeri ise çift eşanjörlü olarak adlandırılır.

Kombi seçimine bağlı olarak istenilen eşanjör seçilebilir. Ancak en kullanşlı olarak bilinen çift eşanjörlü kombilerdir. Kombide bulunan çift eşanjörün temel amacı, suyun kirecinin kalorifer tesisatından geçmesine engel olmaktır. Bu eşanjör çeşidi kombi peteklerinde kullanılacak su ile sıcak suyun ayrılmasını sağlar. Kombide bulunan petek suyu ve sıcak suyun ayrı eşanjörlerle çalışması, peteklerde sudan kaynaklı oluşabilecek kireçlenmenin de engellenmesi anlamına gelir. Çift eşanjörlü kombilerde peteklerde kireçlenme oluşması ihtimali sıfıra inmektedir.

Çift eşanjörlü kombilerde çalışma mantığı şu şekildedir; kombiden kullanılacak sıcak su şebekeden alınır ve sadece bir defa ısıtılarak kullanımımıza sunulur. Burada kireçlenmeden kaynaklı sıkıntı yaşanmayacağı için devamlı olmasına gerek yoktur. Ancak peteklere gidecek olan sıcak suyun kirecinden ayrıştırılması için sirkülasyon pompasından yararlanılarak sürekli olarak devir gerçekleştirilir. Bu sayede peteklere giden sıcak suda kireç kalmaz. Ayrıca çift eşanjörlü kombiler suyu sadece ihtiyaç olduğu zaman üretir. Sürekli bir su üretimi gerekli değildir.

Kombi almaya karar verdiğiniz zaman size tek eşanjörlü ve çift eşanjörlü kombi seçenekleri sunulur. Bu konuda karar vermek tamamen size bağlıdır. Eşanjör sayısı, kombi markalarına göre de değişiklik gösterebilir. Ancak ne olursa olsun bir kombinin en önemli parçasının eşanjör olduğunun asla unutulmaması gerekmektedir. Çünkü kombide kullanılan su eşanjörler yardımı ile ısıtılmaktadır.

Genel olarak ele alındığında iyi marka kaliteli kombilerde çift eşanjör tercih edilmektedir. Bunun sebebi eşanjörlerin sıcak su ve radyatör için ayrı su ısıtmasıdır. Bu sayede peteklerde olası bir kireç birikiminin önüne geçilir ve hem peteklerin hem de kombinin ömrü çok daha uzun olur.

Tek eşanjöre sahip kombilerde şebeke suyu sadece tek eşanjörden geçiş yapar. Geçiş sırasında ısıtılan bu suyun içinde bulunan kireç, zamanla iç kısımda birikmeye başlar. Biriken bu kireç bir süre sonra eşanjörden yeterli verim alınamamasına neden olur. Yeterli verim sağlamayan eşanjör, suyu ısıtmak için daha fazla güç sarf etmeye başlar ki bu da masrafların artması sonucunu doğurur.

Çift eşanjörlü kombilerde ise petek ve sıcak su üretim eşanjörleri farklı olduğu için kireç birikimi asla yaşanmaz. Peteklere giden sıcak su sürekli devir daim yaptığı için kireçten tamamen arınacaktır. Sıcak su için kullanılacak su ise bu devir daim sayesinde çok daha kısa sürede ısınır ve tasarruf yapılmasını sağlar. Sıcak su üretiminde kullanılan eşanjör, peteklere giden suyun sıcaklığından da faydalanarak daha kısa sürede sıcak suyun gelmesini sağlayacağı için hem çeşmede hem de banyoda kısa sürede sıcak suya erişim sağlanacaktır. Peteklerde ise kireçleme oluşmayacağı için tek eşanjörlü kombilerde yaşanacak arızaların birçoğu kombinizde yaşanmayacaktır.

Tüm bu bilgiler ışığında kombi alırken tercihinizi çift eşanjörlü kombiden yana kullanmanız hem tasarruf yapmanız hem de daha sağlıklı ve uzun süre kombi kullanmanız açısından büyük önem taşıyacaktır. Kombi almaya karar verdiğiniz zaman öncelikle çift eşanjörlü olmasına dikkat etmeniz sonrasında ise iyi bir marka belirlemiş olmanız çok daha kısa sürede yeni kombi sahibi olmanızı sağlayacaktır.