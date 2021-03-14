Buzdolabı sebzelik tarafı soğutmuyor! Dondurucu bölümü normal

Başımızdan geçen bir olayı sizlere yazmak istedik. Belki bu sorun ile karşılan olur ve bizim yaptığımız gibi deneyerek belki başarıya ulaşabilir.

Buzdolabımızın no-frost yani dondurucu kısmı normal olarak çalışıyor. Fakat alt taraf yani sebze, yumurta, v.s. koyduğumuz bölüm hiç soğutmuyordu. Uzun yıllardır kullanınca herhalde motoru bozuldu dedik ve yeni buzdolabı arayışına girmiştik. Yeni buzdolabı satın almadan son çare olarak internette bir video bulduk. Bu videoda basit ve masrafsız bir çözüm yöntemi anlatıyordu. Bize çok garip gelmişti bu yöntem. Olmayacağını düşünürken gerçektende buzdolabı düzeldi.

Yaptığımız şey çok basitti. Buzdobalındaki bütün ürünleri boşattık. Buzdolabın fişini çekip 24 saat boyunca kapakları açık şekilde bıraktık. 48 saat sonra taktığımızda alt kısımda normal olarak çalışmaya başladı.

Sizlerde de böyle bir sorun oluşursa bu yöntemi denemeden kesinlikle yeni bir buzdolabı almayın deriz.

Bizzat biz denedik ve başarı elde ettik. Bu yazımızı okuyarak bu şekilde çözüm bulan olursa yada çözülmezse bize yorum yazarak geri dönüş yapabilirseniz çok memnun oluruz.