Büyük kapasiteli videoları göndermek için Ling Sharing kullanın

Büyük kapasiteli dosyaları başkasına göndermek çok zordur. Ya da sizin büyük kapasiteli dosyaya başka yerden ulaşmanız gerekiyorsa bu yazımızın size faydası olacaktır.

Samsung akıllı telefonlarda bulunan Link Sharing uygulamasından bahsetmek istiyoruz. Bu uygulama genel olarak büyük dosyaları paylaşmaya yaramaktadır. Dosyaları Samsung depolama sunucusuna yükledikten sonra paylaşmanıza imkan sağlamaktadır.

Peki Link Sharing nasıl kullanılır?

İlk olarak Galeri uygulamasında herhangi bir video ya da fotoğrafa basınız.

Paylaş butonuna bastıktan sonra Link Sharing üzerine dokunun. Görüntünün bağlantısı oluşturulur.

Son olarak paylaşım seçeneklerinden birini belirlemeniz yeterli olacaktır.

Link Sharing sayesinde büyük kapasiteli videolarını hem saklamanıza hem de rahatça ulaşmanıza olanak sağlayacaktır. Son olarak biz bu uygulamayı kullanmadık. Kullanan varsa bize deneyimlerini iletirse çok memnun oluruz.