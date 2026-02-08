Bilim ve Teknoloji

Bütün oyunları rahatlıkla kaldırabilen laptop önerileri neler?

Bir bilgisayar alayım ve piyasadaki tüm oyunları rahatlıkla kaldırabilecek bilgisayar modeli arıyorsanız sizin için yapay zekaya sorduk ve aşağıdaki bilgisayar modellerini çıkardı. Evet fiyatları oldukça yüksek modeller çıkardı ama sorunsuz bir şekilde dediğimiz için bu modelleri bize sundu.  Masaüstü olarak daha uygun fiyatlarda bulabillirsiniz. Laptop olarak arıyorsanız bu modeller size fikir verebilir. Piyasadaki en güçlü gaming laptoplar (RTX 5090 ile, 4K/ultra ayarlarda GTA 6 dahil tüm oyunları 60-120+ FPS rahat çalıştırır):

Model
Ana Özellikler (CPU/GPU/RAM/SSD/Ekran)
Fiyat Aralığı (TL, Şub 2026)
Neden En İyisi?
MSI Titan 18 HX AI
Ultra 9 285HX / RTX 5090 24GB / 64GB / 6TB / 18″ UHD+ MiniLED 120Hz
310.000 – 350.000
En yüksek performans, dev depolama, mükemmel soğutma; 4K ray tracing kralı.
Razer Blade 18
Ultra 9 275HX / RTX 5090 / 64GB+ / 2TB+ / 18″ QHD+ 240Hz Dual-Mode
200.000 – 300.000 (ithal)
İnce tasarım, premium yapı, dual ekran modu (4K/440Hz); taşınabilir canavar.
ASUS ROG Strix Scar 18
Ultra 9 275HX / RTX 5090 / 64GB / 2TB+ / 18″ MiniLED 240Hz
250.000+

Ani boost soğutma, RGB şov; ultra stabil yüksek FPS.

HP Omen Max 16
Ultra 9 275HX / RTX 5090 / 64GB / 2TB / 16″ FHD+ 240Hz
200.000 – 250.000
Dengeli fiyat/performans, sessiz; her oyunu ezer.
Lenovo Legion Pro 7i Gen 10
Ultra 9 / RTX 5090 / 32GB+ / 2TB / 16″ 240Hz
220.000+
AI optimizasyon, uzun pil; pro-level.

Sizin önerebileceğiniz bir model varsa bize yorum yazarak iletebilirsiniz.

