Braun tansiyon aleti hata kodları
Bu yazımızda sizlere Braun tansiyon aleti hata kodlarından bahsetmek istiyoruz. Çok fazla hata vermese de lazım olur diye sitemize eklemek istedik.
Genel Error hatası:
• “Başlatma/Durdurma” düğmesine yeniden basın ve ölçümü tekrarlayın.
• Manşetin, talimatlara uygun şekilde sarıldığını kontrol edin.
• Hortumda hiçbir kıvrılma bulunmadığını kontrol edin.
• Avucunuzla kuvvet uygulamadığınızı kontrol edin.
• Ölçüm sırasında konuşma veya hareket olup olmadığını kontrol edin.
• Vücudu doğru pozisyonda olduğunu kontrol edin.
E1 hatası: Manşeti tekrar açın ve kolunuza tekrar sarınız.
E2 hatası: Manşeti çok fazla sıktığınız anlamına gelmektedir. Açıp daha az sıkınız.
E3 hatası: Fazla basınç hatası.
E4 hatası: monitör ölçüm sırasında hareket saptamıştır. Hareketsiz kalarak tekrar ölçüm yapınız.
Braun tansiyon aleti 20 hatası
Bu hatayı alıyorsanız pil değişiminden sonra tarih ve saati ayarlamanız gerektiğini göstermektedir.