Braun tansiyon aleti hata kodları

Bu yazımızda sizlere Braun tansiyon aleti hata kodlarından bahsetmek istiyoruz. Çok fazla hata vermese de lazım olur diye sitemize eklemek istedik.

Genel Error hatası:

• “Başlatma/Durdurma” düğmesine yeniden basın ve ölçümü tekrarlayın.

• Manşetin, talimatlara uygun şekilde sarıldığını kontrol edin.

• Hortumda hiçbir kıvrılma bulunmadığını kontrol edin.

• Avucunuzla kuvvet uygulamadığınızı kontrol edin.

• Ölçüm sırasında konuşma veya hareket olup olmadığını kontrol edin.

• Vücudu doğru pozisyonda olduğunu kontrol edin.

E1 hatası: Manşeti tekrar açın ve kolunuza tekrar sarınız.

E2 hatası: Manşeti çok fazla sıktığınız anlamına gelmektedir. Açıp daha az sıkınız.

E3 hatası: Fazla basınç hatası.

E4 hatası: monitör ölçüm sırasında hareket saptamıştır. Hareketsiz kalarak tekrar ölçüm yapınız.

Braun tansiyon aleti 20 hatası

Bu hatayı alıyorsanız pil değişiminden sonra tarih ve saati ayarlamanız gerektiğini göstermektedir.