Bluetooth Bağlanma/Eşleşme Sorunu Nasıl Çözülür?

Bluetooth uzun zamandan beri var olan bir teknolojidir. Bluetooth sayesinde iki cihazın birbiriyle ettiği küçük bir alışveriş, iletişimdir diyebiliriz. Bluetooth sayesinde fotoğraf, video, müzik gibi birçok şeyi gönderip karşı taraftan alabiliyoruz. Tamamen ücretsiz ve kullanması kolay bu teknoloji hemen hemen her akıllı cihazda bulunur. Bluetooth iki cihazı kablosuz olarak birbirine bağlar. Bağlamak için öncelikle bu cihazları eşleştirmek gerekir. Eşleştirme de bir sorun varsa büyük bir ihtimalle bir yazılım sorunu vardır.

Bluetooth Bağlanmıyorsa Neler Yapılmalı?

Öncelikle Bluetooth bağlantısını açıp kapatın ve açmak için biraz bekleyin. Açtığınızda yine sorun yaşıyorsanız daha faydalı olacak olan cihazı kapatıp açmak olacaktır. Cihazı yeniden başlatma basit hataları giderir. Eğer tekrar sorun yaşıyorsanız cihazınızla eşleştirdiğiniz tüm cihazları kaldırarak Bluetooth’a yeni başlangıç yapmak olacaktır.

Diğer yapılacak şey Bluetooth önbelleği temizlemeyi deneyin. Daha önceden çalışan Bluetooth sonradan bozuluyorsa önbelleğinde bir sıkıntı olabilir. Önbellekteki geçici dosyaları silmek, sorunları ortadan kaldırabilir ve Bluetooth’un tekrar bağlanmasına izin verebilir. Bunu yapmak için korkmayın, bu işlem cihazınızdaki hiç bir veriyi etkilemeyecektir.

Yüklediğiniz diğer uygulamalar Bluetooth’u olumsuz olarak etkileyebilir. Cihazınızı güvenli modda başlatırsanız başka uygulamalardan mı kaynaklandığını daha rahat öğrenebilirsiniz. Güvenli mod, tüm üçüncü taraf uygulamalarını devre dışı bırakır ve cihazınız daha basit düzeyde çalışır. Güvenli moda alınan cihazla Bluetooth’a bağlanmaya çalışın.

Eğer Bluetooth çalışıyorsa yüklü uygulamalarınızdan biri Bluetooth’u engellemektedir. Soruna neden olan uygulamayı bulmak için diğer uygulamaları tek tek kaldırıp Bluetooth’a bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Fakat güvenli moda aldığınız halde hala Bluetooth çalışmıyorsa cihazınızda yüklü olan diğer uygulamalarla bir alakası yoktur.

Diğer bir çözüm olarak da fabrika ayarlamasını sıfırlamak olacaktır. Fabrika ayarlarını sıfırlamadan önce muhakkak cihazınızdaki verileri yedeğe alın. Aksi halde cihazınızdaki bazı şeyler silinebiliyor. Fabrika ayarlarından sonra Bluetooth’u tekrar açmaya çalışın.

Fabrika ayarları da işe yaramazsa son çare olarak cihazınızı teknik servise götürüp yardım almanız olacaktır. Sorun cihazınızın içindeki fiziksel bağlantılarla ilgili olabilir. Bunu da teknik servisi düzeltebilir.