BİM Xiaomi 10.000 mAh kapasiteli şarj cihazı

BİM teknoloji ürünlerinde ses getirmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere BİM aktüel ürünler kapsamında birbirinden indirimli ürünleri getirmeye devam ediyor.

BİM 25 Mayıs 2018 günü Xaomi Taşınabilir şarj aleti 10.000 mAh’lık olan modelini 59.90 TL’ye getiriyor.

Xiaomi’nin alüminyum kasaya sahip olan bu taşınabilir şarj cihazı 10.000 mAh kapasitesine sahiptir.

BİM’in getirmiş olduğu bu şarj cihazı 2.nesil’dir. Piyasada Xiaomi 10.000 mAh’lık taşınabilir şarj cihazı 69 TL civarlarında satılmaktadır. Bu modelin 3.serisi ise 79 TL civarlarında satılıyor. Piyasada daha yüksek kapasiteye sahip taşınabilir şarj cihazları bulunuyor. Fakat aldığınızda beklenen performansı size vermediğinde kalitesiz olduğunu anlıyorsunuz. Xiaomi bu konunda hiç sıkıntı çıkarmıyor. 10.000 mAh kapasitesine yakın şarj edebiliyor. Bazı ucuz kalitesiz şarj cihazları 10.000 mAh diyor fakat bir akıllı telefonu bile şarj edememektedir.

Lafı uzatmadan BİM, her şartta piyasanın en ucuz fiyatı ile getiriyor. 59 TL‘ye satılacak olan bu şarj cihazını kesinlikle öneriyoruz. Kaliteli Li-on pilleri ile kapasitesinin vermiş olduğu değerlere yakın şarj yapabilmektedir.

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