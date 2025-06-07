BİM Kumtel buz makinesi kaç dakikada buz çıkartır

13 Haziran 2025 günü BİM mağazalarına Kumtel buz Makinesi geliyor. Yaz aylarında birçok kişinin ihtiyacı olan bu makinenin özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Kumtel buz makinesi kaç dakika içinde buz üretir diye arama yapıyorsanız makinenin içine 1.2 kg su koyduğumuzda ortalama 6-8 dakikada içerisinde buz üretimi başlıyor.

24 saat kullanmak istediğinizde ise 12 kg buz ürettiği yazmaktadır.

BİM fiyatı 2.990 TL

Kumtel Taşınabilir Otomatik Buz Makinesi HIM-01’in özellikleri şunlardır:

Su Tankı Kapasitesi: 1.2 litre

Günlük Buz Üretim Kapasitesi: 12 kg/24 saat

Buz Üretim Süresi: 6-8 dakikada buz üretimi

Otomatik Temizleme: Kullanım sonrası kolay temizlik için otomatik temizleme fonksiyonu

Gösterge Işığı: Su eksikliği ve buz doluluğu için uyarı ışıkları

Enerji Tüketimi: 220-240V, 50Hz, 100W güç tüketimi (düşük enerji tüketimi)

Taşınabilirlik: Kompakt ve hafif tasarım (7 kg ağırlık, 310 x 250 x 320 mm boyutlar)

Kullanım Alanı: Ev, ofis, küçük işletmeler, piknikler ve açık hava etkinlikleri için uygun

Ek Özellikler: Şık tasarım, sessiz çalışma, çevre dostu (R134A soğutucu akışkan kullanımı