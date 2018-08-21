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Bir ziyaretçimiz bilgisayarım PUBG kaldırır mı? sorusunu sormuştur.

Hem bilgisayar oyunu olarak hem akıllı telefonlarda büyük bir ilgi gören Playerunknowsn’s Battlegrounds yani PUBG oyununu bilgisayarda oynamak istiyorsanız iyi bir donanımlı PC sahibiniz olması gerekmektedir.

PUBG oyunu satın almak istiyorsanız güncel olarak fiyatı Steam’de 69 TL’den satılmaktadır. Tabi sadece oyunu almak ile bitmiyor. Bildiğiniz üzere PUBG oyunu çok detaylı bir oyun olduğu için PUBG için satın alabileceğiniz ürenlerde oldukça fazladır.

Örnek birkaç fiyat vermek istiyoruz.

Weapon Skın Key: 15.41 Tl

Gold Plate-M416: 61.55 TL

Early Bird Key: 15.41 TL gibi bir sürü alabileceğiniz ürün bulunmaktadır.

Gelelim PUBG minimum ve maksimum sistem gereksinimlerine

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

MAKSİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem oldukça sağlam bir donanımdır. Eğer oyun bilgisayarı olarak Laptop kullanıyorsanız kesinlikle bir ekstrada laptop soğutucu almanız gerekmektedir. FPS düşmesi istemiyorsanız bilgisayarınızı soğuk tutmanızda fayda var.

Eğer benim bilgisayarım PUBG kaldırıyor mu diye merak ediyorsanız bize sistemizin başlıca özelliklerini yazabilirseniz sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olabiliriz.

Bilgisayar sistemi özelliklerine bakmak için çalıştır’a giriniz ve dxdiag yazmanız yeterli olacaktır. Bilgsayarınızın bütün özelliklerine bakabilirsiniz. Bu arada PUBG oyununu Windows XP ile çalıştıramazsınız. Aslında çok fazla XP kullanan kalmadı fakat biz yinede not düşmek istedik.