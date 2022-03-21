Bilim ve Teknoloji

Bilgisayarı Açınca Fanlar Çok Hızlı Çalışıyor, Neden?

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar21 Mart 2022
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Teknolojinin gelişmesi ile beraber donanımlar kendilerini korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Buna telefonların şarjı dolduğu zaman otomatik olarak şarjı kendi kendine kesmesinden örnek verebiliriz. Sadece telefonlarda değil bu olayı aynı şekilde bilgisayarlarda da görebiliyoruz.

Evet, bilgisayarınıza güç verdiğiniz zaman fanlarınızın çok ses yapması bundan kaynaklanıyor. 

Bunun olması fanlara ya da bilgisayara zarar verir mi?

Kesinlikle hayır, aksine dediğimiz gibi bu bir koruma yöntemi. Yani bu konuda gönlünüz rahat olsun.

Sadece ilk saniyelerde değil devamında da yüksek sesli çalışıyor ise:

Eğer bilgisayarınız sadece başlangıçta değil daha sonrasında da yüksek sesli çalışıyor ise muhtemelen ısınıyor. soğutma bakımından anlıyorsanız kendiniz yapabilirsiniz, anlamıyorsanız güvendiğiniz bir servise yollayabilirsiniz.

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar21 Mart 2022
0 Bir dakikadan az
Çağlar Serdar fotoğrafı

Çağlar Serdar

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