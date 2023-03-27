Bilim ve Teknoloji

Bilgisayardaki tüm programları güncelleme nasıl yapılır?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Mart 2023
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Bu yazımızda sizlere bilgisayarınızda bulunan tüm programları tek tek güncellemek yerine tümünü nasıl güncelleyeceğiniz konusunda sizlere bilgi vermek istiyoruz.  Tabi bu toptan güncellemeye yardımcı olan bazı programlar var. Biz bu programları kullanmadığımız için nasıl çalıştığını ya da nasıl güncellediğini bilmiyoruz.

Bilgisayardaki tüm driverları güncelleme adımları

İlk olarak Windows + R tuşuna basınız. Bu kombinasyonu yapamazsanız  Başlat-Çalıştır adımlarını takip ediniz.Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi sekme açılacaktır.

Bu sekme çıktıktan sonra “cmd” yazıp enter tuşuna basınız.

Daha sonra açılan kod ekranı açılacaktır.

Kod ekranına ” winget upgrade –all ” yazıp enter tuşuna basınız.

Bilgisayar tarama yapmaya başlayacaktır. Birkaç dakikalık bir tarama sonrasında bilgisayar size Yes – No ekranı açılacaktır.

” y ” yazıp enter tuşuna bastıktan sonra işlemler sırayla başlayacaktır.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji27 Mart 2023
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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