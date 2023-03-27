Bilgisayardaki tüm programları güncelleme nasıl yapılır?

Bu yazımızda sizlere bilgisayarınızda bulunan tüm programları tek tek güncellemek yerine tümünü nasıl güncelleyeceğiniz konusunda sizlere bilgi vermek istiyoruz. Tabi bu toptan güncellemeye yardımcı olan bazı programlar var. Biz bu programları kullanmadığımız için nasıl çalıştığını ya da nasıl güncellediğini bilmiyoruz.

Bilgisayardaki tüm driverları güncelleme adımları

İlk olarak Windows + R tuşuna basınız. Bu kombinasyonu yapamazsanız Başlat-Çalıştır adımlarını takip ediniz.Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi sekme açılacaktır.

Bu sekme çıktıktan sonra “cmd” yazıp enter tuşuna basınız.

Daha sonra açılan kod ekranı açılacaktır.

Kod ekranına ” winget upgrade –all ” yazıp enter tuşuna basınız.

Bilgisayar tarama yapmaya başlayacaktır. Birkaç dakikalık bir tarama sonrasında bilgisayar size Yes – No ekranı açılacaktır.

” y ” yazıp enter tuşuna bastıktan sonra işlemler sırayla başlayacaktır.