Bilim ve Teknoloji
Batarya takıntısı olanlar için: Şarjı en uzun giden telefon modelleri
Türkiye’de satılan, en yüksek şarj (batarya) kapasitesine sahip 10 telefon modeli aşağıdaki gibidir. Liste, 2025 itibarıyla mevcut verilere dayanarak hazırlanmıştır ve batarya kapasitesi (mAh) azalan sırayla sıralanmıştır. Modellerin Türkiye pazarında erişilebilir olduğu doğrulanmıştır:
Oukitel WP35 – 11.000 mAh
Ulefone Armor 26 Ultra – 10.000 mAh
Tecno Pova Neo 2 – 7.000 mAh
Vivo V50 Lite (4G/5G) – 6.500 mAh
Samsung Galaxy M34 5G – 6.000 mAh
Samsung Galaxy M14 – 6.000 mAh
Huawei Nova Y70 – 6.000 mAh
Poco C40 – 6.000 mAh
Asus ROG Phone 6 – 6.000 mAh
Honor Magic 6 Lite – 5.800 mAh
Notlar:
Liste, batarya kapasitesine odaklanarak hazırlanmıştır. Gerçek pil ömrü, işlemci verimliliği, ekran boyutu ve kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilir.