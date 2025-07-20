Batarya takıntısı olanlar için: Şarjı en uzun giden telefon modelleri

Türkiye’de satılan, en yüksek şarj (batarya) kapasitesine sahip 10 telefon modeli aşağıdaki gibidir. Liste, 2025 itibarıyla mevcut verilere dayanarak hazırlanmıştır ve batarya kapasitesi (mAh) azalan sırayla sıralanmıştır. Modellerin Türkiye pazarında erişilebilir olduğu doğrulanmıştır:

Oukitel WP35 – 11.000 mAh

Ulefone Armor 26 Ultra – 10.000 mAh

Tecno Pova Neo 2 – 7.000 mAh

Vivo V50 Lite (4G/5G) – 6.500 mAh

Samsung Galaxy M34 5G – 6.000 mAh

Samsung Galaxy M14 – 6.000 mAh

Huawei Nova Y70 – 6.000 mAh

Poco C40 – 6.000 mAh

Asus ROG Phone 6 – 6.000 mAh

Honor Magic 6 Lite – 5.800 mAh

Notlar:

Liste, batarya kapasitesine odaklanarak hazırlanmıştır. Gerçek pil ömrü, işlemci verimliliği, ekran boyutu ve kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilir.