Bilim ve Teknoloji

Batarya takıntısı olanlar için: Şarjı en uzun giden telefon modelleri

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Temmuz 2025
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Türkiye’de satılan, en yüksek şarj (batarya) kapasitesine sahip 10 telefon modeli aşağıdaki gibidir. Liste, 2025 itibarıyla mevcut verilere dayanarak hazırlanmıştır ve batarya kapasitesi (mAh) azalan sırayla sıralanmıştır. Modellerin Türkiye pazarında erişilebilir olduğu doğrulanmıştır:

Oukitel WP35 – 11.000 mAh

Ulefone Armor 26 Ultra – 10.000 mAh

Tecno Pova Neo 2 – 7.000 mAh

Vivo V50 Lite (4G/5G) – 6.500 mAh

Samsung Galaxy M34 5G – 6.000 mAh

Samsung Galaxy M14 – 6.000 mAh

Huawei Nova Y70 – 6.000 mAh

Poco C40 – 6.000 mAh

Asus ROG Phone 6 – 6.000 mAh

Honor Magic 6 Lite – 5.800 mAh

Notlar:

Liste, batarya kapasitesine odaklanarak hazırlanmıştır. Gerçek pil ömrü, işlemci verimliliği, ekran boyutu ve kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişebilir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Temmuz 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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