Batarya takıntısı olanlar için en yüksek kapasiteli 2 telefon

Akıllı telefon almak isteyenlerin birçoğu batarya kapasitesine önem vermektedir. Akıllı telefonlarda şarj kısa gitmesi büyük problem olduğu için yüksek bataryalı modeller avantajlı hale gelmektedir. Bu yazımızda sizlere ülkemizde satılan ve batarya kapasitesi en yüksek olan 3 modeli yazmak istedik.

1. Model: Samsung Galaxy M30s

Bu modelin batarya kapasitesi 6000 mAh’dır. 6.4 inçlik Super AMOLED ekran teknolojisi ile şarj konusunda size büyük avantaj sağlayacaktır. 15W hızlı şarj ile bu modeli yüzde 100 şarj etmek çok fazla uzun sürmeyecektir. 4 GB RAM, 2.3 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci, 48 MP arka ana kamera ve 64 GB dahili depolama alanı ile orta segment civarında iyi bir modeldir. Galaxy M30s modeli 1899 TL civarlarında satılmaktadır.

2. Model: Samsung Galaxy M31

Bu modelde de 6000 mAh’lık güçlü bir batarya bulunuyor. 15w hızlı şarj teknolojisi bulunmaktadır. 6.4 inçlik Super AMOLED ekranı ile kullanıcılarına büyük keyif vermektedir. 6 GB RAM, 2.3 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemci, 64 MP arka ana kamera ve 128 GB dahili depolama hafızası ile hem batarya hem performans arayanlara hitap etmektedir. Galaxy M31 modeli 2799 TL civarlarında satılmaktadır.