Başkasının pasaportuna telefon kayıt işlemi bitti mi?

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Yurt dışından akıllı telefon getirmek maddi yöntem daha avantajlıdır.

Yurtdışı telefonlarını getirenler eğer pasaportları varsa, yoksa tanıdıklarının pasaportlarına, eğer hiçbiri yoksa para ile pasaport’a kayıt yaptırılabiliyordu.

Herkesin pasaportu olmadığı için bu IMEI kayıt işleminde büyük paralar dönüyordu. Artık başka birinin pasaportuna kayıt dönemi bitiyor.

Artık almış olduğunu akıllı telefonu sadece kendi pasaportunuza kayıt edebilirsiniz. Tabi kendinize ait diye çok fazla telefon alamazsınız. Yurtdışından yalnızca 3 yıl içerisine bir kere kayıt yapabilirsiniz.

IMEI kaydı yaptırmak isteyen bir kişinin son üç yıl önce daha önce bu işlemiş yapmamış olması gerekiyor. Ardından 618,65 TL’lik IMEI kayıt ücretini ödedikten sonra işlemini tamamlıyor.

E-devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. E-devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (Yabancı bireyler) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir. Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.