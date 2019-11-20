Basit yöntem: Gmail Şifresi Nasıl Sıfırlanır?

E posta kullanılırken yaşanan en büyük problemlerden biri şifreyi unutmak ya da sisteme giriş yapamamaktır.

Gmail hesabı, kullanıcı adları ya da şifrelerle ilgili güvenlik sorununu çözmek için çeşitli yöntemlerle hesabı kurtarmada yardımcı olabilmektedir.

Gmail şifresi neden sıfırlanmalı?

Gmail, e-postalar için büyük bir saklama alanıdır. Kişisel bilgiler banka hesapları, adresler, telefon numaraları gibi özel bilgilerin olduğu bu depolama alanı fazladan güvenlik önlemi almayı gerektirecektir.

Hesap bilgilerinin çalınma ihtimaline karşı şifre değiştirme ya da sıfırlama işlemi tekrarlamak yaşanacak güvenlik problemlerini önemli ölçüde engelleyecektir.

Şifre Nasıl Sıfırlanır?

Hesap kurtarma adımları olan;

Hatırlanan son şifreyi girme

Telefon ya da tablet cihazlarına gönderilen ekran bildirimi

Kayıtlı olan telefon numarasına kısa mesaj ya da çağrı

Google hesabının oluşturulduğu ay ve yıl tarihi, bilgilerinden sonra herhangi birini hatırlanmaması ya da girilmemesi durumunda hesaba 6-12 saat içerisinde şifre sıfırlama bağlantısı gönderilir.

Gmail hesabına oturum açıldıktan sonra ise sağ üst köşedeki hesap simgesine, ardından Google Hesabı simgesi tıklanır. Hesap ayarları yeni bir sekmede görüntülenecektir. Solda bulunan güvenlik adımını seçtikten sonra kişisel bilgilerin ad, cinsiyet ve doğum gününün yer aldığı bölümde şifrenin son değiştirilme tarihi bulunur.

Kimlik bilgilerini doğrulamak adına önce mevcut şifre girilir, ardından yeni şifre oluşturulur ve bu şifrenin iki kez girilmesi istenir.

Parola en az sekiz karakter uzunluğunda olmalı, doğum tarihi veya isim gibi açık bir bilgi içermemelidir. Yazılan şifre, karakterlerin yanında bulunan göz simgesine tıklanınca görüntülenecektir.

Daha güçlü bir şifre oluşturulmak istenirse 1 Password ya da LastPass gibi şifre depolama eklentileri kullanılabilir.

Şifreyi Değiştir düğmesine tıkladıktan sonra sahip olunan herhangi bir cihazda Google hesabına bağlı kalınıp kalınamayacağı soran bir bilgi sayfa da yer alır. Onay verilmesi durumunda yeni şifre girildikten sonra e-postalara ulaşılabilir.

Daha önce kullanılmayan şifre tercih edilmesi hesabı güvenlik altına almaktadır.

Hesaba kaydolmak ya da oturum açmak için kullanılan bütün cihazlarda ki e-posta adresleri kontrol edilmeli, şifre sıfırlama ile ilgili sorun yaşanması durumunda daha fazla yardım alın butonuna tıklanmalıdır.