Basit bir şekilde SoundCloud hesap silme

Bu yazımızda sizlere SoundCloud hesabı nasıl silinir konusunda bilgi vermek istiyoruz. SoundCloud platformu ürettiğiniz parçaları dilediğiniz gibi paylaşmanıza yarayan bir ortamdır. Hesabınızı kullanmadığınız zaman otomatik olarak silinme gibi bir durum söz konusu değildir. Kişisel bilgilerinizin tamamen silinmesini istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulayarak SoundCloud hesap silme işlemini tamamlayabilirsiniz.

SoundCloud’a sitesine bağlanın ve hesabınıza giriş yapınız.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya basın ve açılan ufak pencerenin en altında yer alan Settings seçeneğine tıklayınız.

Açılan bölümde sayfanın en altına indiğinizde mavi renk ile yazılmış “Delete Account” butonuna tıklayınız.

Hesabınızı neden kapatmak istediğinize dair seçenekler çıkacaktır.

Siz herhangi bir seçeneğe tıklama yaptıktan sonra resimdeki gibi bölüme tık yapıp “Delete my account” demeniz yeterli olacaktır. Tıklayacağınız ingilizce metin şu anlama gelmektedir;

“Evet hesabımı ve parçalar, yorumlar gibi tüm içeriklerimi silmek istiyorum.”

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra SoundCloud hesap silme işlemi tamamlanmış olacaktır.