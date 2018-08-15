Az para ile uçuşa geçmek için Meizu Pro 7 Plus

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Akıllı telefon dünyasında her cebe uygun telefon modelleri bulunmaktadır. İyi performansı ve donanımı iyi bir telefon istiyorsanız fiyat olarak limitinizi yükseltmeniz gerekiyor.,

Bugün sizlere önereceğimiz telefon birçok markanın amiral gemisi modeline kafa tutacak ve tasarımı ile şaşırtacak olan Meizu Pro 7 Plus modelinden bahsetmek istiyoruz.

Meizu Pro 7 Plus modeli 5.7 inçlik büyük bir Super AMOLED ekrana sahiptir. Bu ekran 518 PPI Piksel yoğunluğundadır. Meizu Pro 7 Plus’ta ikinci bir ekran bulunmaktadır. Telefonun arka tarafında 1.9 inçliğinde bildirim ekranı vardır. Bu ekran ile tasarım olarak eşdeğerlerine fark atmıştır.

3500 mAh’lık güçlü ve mCharge 4.0 hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

12 MP çözünürlüğünde ana arka kamera ve 12 MP çözünürlükte ikinci arka kamerası bulunuyor. Arka kamerası ile 2160p Ultra HD video kaydı yapabilirsiniz. Özçekim kamerası ise 16 MP’dir.

Meizu Pro 7 Plus performansına geçtiğimizde ise 2.6 GHz hızında çalışan 10 çekirdekli MediaTek MT6799 chipset bulunuyor. 6 GB RAM ile bu telefonu yavaşlatabilmek imkansız diyebiliriz. 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Maalesef microSD hafıza kartı desteklemiyor. 4.5G olarak cAT 9 teknojisi bulunuyor.

Parmak izi okuyucusu ile birlikte Meizu Pro 7 Plus 2499 TL’den satılmaktadır.

Meizu Pro 7 Plus özelliklerini karşılaştırdığınızda birçok dev markanın amiral gemisi modellerinden daha iyi ve fiyat olarakta yarı yarıya diyebiliriz.