Asus TUG Gaming F15 batarya süresi çok az gidiyor? Şarjı uzatmanın en etkili yöntemi

Asus TUF Gaming F15 laptop modelinde şarjınız çok kısa süre gidiyorsa klavye ışığını kapatmaya deneyin. Bizde klavye ışığını kapatmadığımız zaman batarya kalan süre 59 dakika olarak gösteriyor. Yüzde 100 şarjdan çıkardığımızda tam bir saat şarj süresi gösteriyor. Bildiğiniz üzere TUG Gaming F15 modelinde klavye RGB ışıkları bulunmaktadır. Bu batarya’dan çok enerji tüketmektedir.

Klavye ışığını kapattığımızda 2 saat civarında şarj süresine çıkmaktadır. Klavye ışığını kapatmak için FN + aşağı ok tuşuna basınız. Ayrıca güç modunu dengeli olarak ayarlayınız. Bilgisayarın sağ alt köşesinden pil sekmesine bastığınızda güç modunu dengeli ayarlayınız. Bu sayede uzun süreli bir batarya kullanımı gerçekleştirirsiniz.

