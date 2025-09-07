Bilim ve Teknoloji

Asus TUF Gaming F15 performans artırma adımları

ASUS TUF Gaming F15’in performansını artırmak için şu adımları izleyebilirsiniz. Bu laptop, NVIDIA GPU ve Intel/AMD CPU ile donatıldığı için hem donanım hem yazılım optimizasyonları etkili olur. Aşağıda adım adım öneriler:
1. Yazılım Güncellemeleri:
  • Sürücüleri Güncelleyin: NVIDIA GeForce Experience veya ASUS sitesinden (support.asus.com) en son GPU sürücüsünü indirin. Intel/AMD CPU için chipset ve BIOS güncellemelerini kontrol edin. Eski sürücüler performans düşüklüğüne neden olur.
  • Armoury Crate Uygulamasını Kullanın: ASUS’un resmi yazılımı. İndirin (ASUS sitesinden), kurun ve “Performance” moduna geçin. Turbo modu GPU/CPU hızını artırır, ancak pil ömrünü kısaltır. Fan eğrisini “Overboost” olarak ayarlayarak soğutmayı optimize edin.

2. Sistem Temizliği ve Optimizasyon

  • Gereksiz Programları Kapatın: Görev Yöneticisi (Ctrl+Shift+Esc) ile arka planda çalışan uygulamaları sonlandırın. Windows’ta “Başlangıç” sekmesinden otomatik açılanları devre dışı bırakın.
  • Depolama Yönetimi: SSD’nizi temizleyin; Disk Temizleme aracını kullanın veya CCleaner gibi araçlarla geçici dosyaları silin. En az %20 boş alan bırakın ki SSD performansı düşmesin.
  • Windows Optimizasyonu: Ayarlar > Sistem > Hakkında > Gelişmiş sistem ayarları > Performans > En iyi performans için ayarla. Güç planını “Yüksek Performans” olarak değiştirin (Denetim Masası > Güç Seçenekleri).

3. Donanım İyileştirmeleri

  • RAM Yükseltme: TUF F15 genellikle 8-16 GB RAM ile gelir. 32 GB’a (2×16 GB DDR4-3200) yükseltmek multitasking ve oyunlarda FPS artırır. Kolay erişim için alt paneli açın (vidaları sökün, garanti bozmaz).
  • Soğutma ve Bakım: Toz birikimi fanları tıkar. 3-6 ayda bir basınçlı hava ile temizleyin. Harici soğutma pedi kullanın; sıcaklık 80°C’yi aşarsa throttling (hız düşüşü) olur. HWMonitor ile sıcaklıkları izleyin.
  • Depolama Yükseltme: Eğer HDD varsa, NVMe SSD’ye (örneğin 1 TB Samsung 970 EVO) geçin. Oyun yükleme süreleri kısalır, genel hızlanır.

4. Oyun ve Uygulama Ayarları

  • Oyunlarda grafik ayarlarını düşürün (DLSS/FSR etkinleştirin NVIDIA/AMD için). MUX Switch varsa (Armoury Crate’te kontrol edin), discrete GPU’yu doğrudan ekrana bağlayın (iGPU bypass).
  • BIOS’ta (F2 ile girin) XMP’yi etkinleştirerek RAM hızını artırın, ancak overclock için dikkatli olun (garanti riski).
