Bilim ve Teknoloji

Asonic ve Mikado hoparlör alarm kapatma

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Haziran 2025
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Asonic ve mikado Bluetooth hoparlör birebir birbirine benzemektedir. Bu cihazlara 2 adet alarm kurabilmektesiniz. Fakat kurduğunuz alarmı kapatmayı bilmeyenin çok olduğunu gördük. Hatta bir yorumda 1 yıldır alarmı kapatmadığı için sürekli çaldıktan sonra elle kapatmak zorunda kalıyormuş.

Gelelim alarm kapatma nasıl yapılır?

Alarm kurduğunuz tuşa 2 kere hızlı bir şekilde arka arkaya basmanız yeterli olacak. Zaten 2 alarm tuşu var. Hangisini kurduysanız o tuşa 2 kez hızlıca basınca kapanacaktır. 2 kere hızlı basınca da alarm tekrar aktif olacaktır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Haziran 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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