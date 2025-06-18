Asonic ve Mikado hoparlör alarm kapatma

Asonic ve mikado Bluetooth hoparlör birebir birbirine benzemektedir. Bu cihazlara 2 adet alarm kurabilmektesiniz. Fakat kurduğunuz alarmı kapatmayı bilmeyenin çok olduğunu gördük. Hatta bir yorumda 1 yıldır alarmı kapatmadığı için sürekli çaldıktan sonra elle kapatmak zorunda kalıyormuş.

Gelelim alarm kapatma nasıl yapılır?

Alarm kurduğunuz tuşa 2 kere hızlı bir şekilde arka arkaya basmanız yeterli olacak. Zaten 2 alarm tuşu var. Hangisini kurduysanız o tuşa 2 kez hızlıca basınca kapanacaktır. 2 kere hızlı basınca da alarm tekrar aktif olacaktır.