Appcloud tamamen silme (Samsung)

Bilim ve Teknoloji

19 Eylül 2025
AppCloud, özellikle Samsung cihazlarda ön yüklü olarak gelen ve istenmeyen uygulama önerileri sunan bir uygulamadır. Bu uygulamanın tamamen kaldırılması, sistem uygulaması olduğu için standart yöntemlerle zor olabilir. Ancak, aşağıdaki adımlarla AppCloud’u devre dışı bırakabilir veya kaldırabilirsiniz:

1. Bildirimleri Kapatma (Tamamen Kaldırmadan)

Eğer AppCloud’u tamamen kaldırmak istemiyorsanız veya bu mümkün değilse, bildirimlerini kapatabilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar bölümüne gidin.

Arama çubuğuna “AppCloud” yazarak uygulamayı bulun.

AppCloud’a dokunun ve Bildirimler seçeneğine gidin.

Bildirimleri kapatmak için “Bildirimleri engelle” veya benzer bir seçeneği etkinleştirin.

Bu yöntem, uygulamanın bildirimlerini durdurur, ancak uygulama cihazda kalmaya devam eder.

2. Uygulamayı Devre Dışı Bırakma

AppCloud genellikle sistem uygulaması olduğundan doğrudan kaldırılamaz, ancak devre dışı bırakılabilir:

Ayarlar > Uygulamalar menüsüne gidin.

AppCloud’u bulun (göremiyorsanız, arama çubuğunu kullanın).

Uygulamayı seçin ve Devre Dışı Bırak seçeneğine dokunun (varsa).

Bu, uygulamanın çalışmasını durdurur ve bildirimlerini engeller.

Not: Bazı cihazlarda “Devre Dışı Bırak” seçeneği gri olabilir. Bu durumda aşağıdaki ileri yöntemleri deneyebilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

