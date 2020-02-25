Anycast M9 Plus bağlantı sorunu ve ayarları

Eğer televizyonunuzda Smart TV özellği yoksa telefonunuzdaki görüntüyü televizyona aktarmak en güzeli olacaktır.

İnternette araştırma yaptık ve kablosuz olarak Anycast M9 Plus aldık. Uygun fiyatlı olduğu için internette bu modeli yorumlamışlar ve bizde aldık.

Anycast M9 Plus nasıl bağlanır?

Bu cihazı kullanmak istiyorsanız ilk olarak televizyonunuzda HDMI çıkışı olması gerekmektedir. Kutudan çıkan HDMI cihazı televizyonun girişine takınız.

Kutundan çıkan USB kablosunun bir ucunu televizyonun USB girişine ve kablonun diğer ucunuz cihazın arkasına takınız. Bu kablo cihaza güç vermektedir.

Telefonunuzda Wi-Fi araması yapınız ve Anycast ile başlayan Wi-Fi ağına bağlanın. Şifrede genel olarak 12345678 olmaktadır.

Daha sonra telefonunuzdaki ekran yansıtma menüsünden Anycast’i taratın ve bağlantısını kurmanız yeterli olacaktır.

Anycast M9 Plus bağlantı konusunda bir sorun yaşarsanız lütfen bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.

Anycast M9 Plus yorumları

Fiyatına göre iyi performans sağlıyor. Bazen ufak tefek takılmalar oluyor. Açıp kapatınca cihaz düzeliyor. Sonuç olarak fiyatına göre çok büyük beklentiler içine girmek yanlış olur.

Not: Telefonunuzdan cihazı taratmadan önce Anycast’in üstünde ufak bir düğme bulunacaktır. O düğmeye bir kere sert basınız. Ondan sonra bağlanmayı deneyin.