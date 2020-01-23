Antivirüs Programı Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Günümüzde teknoloji oldukça gelişmiş olup hala da gelişmeye devam etmektedir.

Antivirüs programları da bu gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Teknolojinin yaygınlaşması insanların bilgisayar, flash bellek, sd kart vb. kullanımını arttırıyor. İnsanlar özel bilgilerini bu araçlara yüklemeyi daha çok tercih ediyor.

Bunun yanı sıra telefonlarına ve bilgisayarlarına internet oyunları yüklüyor. Bu durum internet korsanı adı verilen ve insanların banka bilgileri gibi özel verilerini elde etmek isteyen kötü niyetli insanları aktifleştiriyor.

İnternet korsanlarının insanların özel bilgileri ele geçirmek için yazmış oldukları programlara virüs adı verilmektedir. Antivirüs programı ise bu virüslere karşı yazılmış koruyucu nitelikteki programlara verilen genel addır.

Antivirüs Programlarının işlevleri nelerdir?

Antivirüs programlar bilgisayar, telefon vb. yer alan bilgileri korumak için belli zamanlarda tarama yaparlar. Bu tarama sonucunda zararlı yazılımlar varsa bunları temizler ve bilgileri korur.

Bu programlar aynı zamanda insanların teknolojik araçlarına ( bilgisayar, tablet, telefon vb. ) gelebilecek herhangi bir virüs tehdidine karşı koruyucu bir görev üstlenir.