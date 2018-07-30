Android uygulama aboneliği iptal etme

Android işletim sisteminin marketi olan Google Play Store’da binlerce uygulama ve oyun bulunmaktadır.

Bazı uygulamalar paralı olduğu için uygulamaları denemek için yapımcı şirketleri ücretsiz kullanım süresi vermektedir. Bu sayede uygulamayı deneyebilir ve beğenirseniz hemen satın alabilir yada abone sonrasında otomatik olarak kredi kartınızdan abonelik ücreti kesilebilir.

Örnek vermek gerekirse bir yabancı dil öğrenme uygulaması ücretsiz olarak 7 gün süreyle deneme süresi tanımaktadır. Bu deneme süresini almak için kredi kartınızı kullanmanızı istemektedir. Ücretsiz denemeyi aldıktan sonra sözleşme gereği 7 gün kullanım zamanından sonra otomatik olarak sizden 1 aylık ücreti kesecek ve her ay düzenli olarak abonelik ücreti kesilecektir.

Deneme süresinden sonra aboneliğinizi sonlandırmak istiyorsanız yapmanız gereken Play Store uygulamasını telefonunuzdan açınız. Sol taraftaki menüyü açtığınızda abonelik kategorisini göreceksiniz. Buraya girdiğiniz aboneliğinizin olduğu uygulamaları göreceksiniz. Buradan istediğiniz aboneliği iptal edebilirsiniz.

İptal etme işleminden sonra size bilgilendirme maili gelecektir.

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