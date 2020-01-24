Android MilkyDoor Virüsünün Tehditleri Nedir?

Teknolojik gelişmelerin hızlanması ile 21. yüzyılın ilk çeyreğinde telefonların hayatımızda kapladığı alan yadsınamaz bir büyüklüğe ulaştı. Daha önceleri bilgisayar olmadan halledilemeyen birçok iş akıllı telefonlar ile halledilmeye başlandı.

Bu konuda milat olarak android işletim sisteminin doğuşunu gösterirsek çok da abartmış olmayız. Basit kullanım özellikleri ile kafa karıştırmayan yapısı birçok kullanıcıyı cezbetti ve teknoloji tüketicilerinin vazgeçilmezi haline geldi. Android kullanımı yaygınlaşmaya başlayınca bu işletim sistemi ile kullanılabilecek yüz binlerce uygulama geliştiriciler tarafından piyasaya sürülmeye başlandı.

Android’in geliştiricisi Google şirketi bu uygulamaları kontrol altında tutabilmek için GooglePlay çatısı altında sıkı bir organizasyona sahip. Google geliştirilen uygulamaları süzgeçten geçirip güvenlik açıklarını kapatmak için günden güne uğraşıyor ancak zaman zaman ortalığı kasıp kavuran bazı zararlı yazılım tehditlerinin önüne geçemiyor. Bu yazımızda Android’in yeni korkulu rüyası MilkyDoor’dan bahsedeceğiz.

MilkyDoor Virüsü Nedir?

Google Play Store’da yaklaşık 250 uygulamanın içine saklanıldığı tahmin edilen MilkyDoor virüsünün tam olarak hangi uygulamalarda nüfus ettiği ne yazık ki bilinmiyor. Bu uygulamalardan herhangi birine denk gelip cihazınıza indirdiğiniz anda MilkyDoor arka planda çalışmaya başlıyor.

Virüs faaliyete geçtiği zaman bile bunun farkına varmak neredeyse mümkün değil çünkü MilkyDoor doğrudan cihazınızı hedef almaz. Bu zararlı yazılım internet ağınıza sızar ve veri tabanınızdaki verileri sızdırır. Bu virüse maruz kaldığınız durumda aynı zamanda bir zamanlar adı “Fidye Virüsü” olarak geçen başka bir virüsün de tehdidi altında kalırsınız.

MilkyDoor bu virüs için bir kapı oluşturur. Söz konusu virüs dosyalarınızı şifreleyip erişiminizi engeller. MilkyDoor internet üzerinden çalıştığı için aynı ağa bağlı diğer cihazlarınız için de tehlike oluşturur. Fidye virüsü ile kombine bir çalışma yaparak dosyalarınızı şifreler ve iadesi için yazılım sahipleri sizden fidye talep ederler.

MilkyDoor Virüsünden Nasıl Korunulur?

Yukarıda bahsi geçtiği üzere bu zararlı yazılımın tam olarak hangi uygulama veya uygulama türlerinde bulunduğu bilinmiyor. Bu konu ile ilgili önlem almak için dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri uygulama indirirken güvenilir geliştiricileri tercih etmek olacaktır. Bunun yanında cihazınızda günlük rutin tarama yapabileceğiniz bir antivirüs programı zararlı yazılım tehdidinin erken farkına varmanızda büyük yardımı olacaktır.