Akıllı telefonlarda canlı borsa ve derinlik hizmeti veren uygulamalar

Bize gelen bir soru çok ilgimizi çekti ve sizlerle paylaşmak istedik.

Gelen soruda ziyaretçimiz akıllı telefondan canlı olarak borsa takibi yapabileceği birkaç uygulama indirdiğini ve telefonda garip yavaşlamalar olduğunu yazmıştır.

İlk önce şunu açıklamak istiyoruz. Hiçbir akıllı telefon uygulaması size anlık borsa takibi ve hisse senetlerini derinliklerini ücretsiz gösteren hiçbir uygulama olamaz. Neden derseniz bu anlık borsa takibi ve derinlik görme hizmetleri sadece aracı kurumlar tarafından ücretli olarak sağlanmaktadır.

Google PlayStore’a baktığımızda ücretsiz olarak canlı borsa ve derinlik hizmeti verdiği söyleyen bazı uygulamalar olduğunu gördük.

Sonuç olarak baktığımızda bu tarz uygulamaları kesinlikle yüklemeyiniz. Ortalama aylık ücreti kişi başı 20 TL ile 100 TL aralığında olan hizmeti size kimse ücretsiz veremez. Bunu aklınızda tutun ve bir uygulama yüklerken aklınızda bir şüphe varsa lütfen ilk önce ufak bir araştırma yaptıktan sonra yükleme yapınız. Play Store’daki birçok uygulama hizmet haricinde farklı amaçlar içerdiğini unutmayınız.