Akıllı telefondan Drone kontrol etme uygulaması

Bu yazıda sizlere akıllı telefon ile Drone kontrol uygulamasında bahsetmek istiyoruz.

Teknoloji sayesinde artık dronları kumanda yerine akıllı telefon ile kontrol edebiliyorsunuz. Wi-Fi özelliği olan drone’ları telefon ile kontrol edebileceğiniz bir uygulamadan bahsetmek istiyoruz.

Google Play Store’a girdiğinizde H-Fun uygulamasını arattırın. Biz ilk günden itibaren bu uygulamayı kullanıyoruz. Hem telefonu kumanda olarak, hem de drone görüntüsünü anlık olarak almaktayız. Kameralı drone’lardan anlık görüntü, fotoğraf çekimi ve video çekimini bu uygulama ile gerçekleştirebilirsiniz.

Telefonunuzdan Wi-Fi taramasını yapıp drone ile eşleştirmeniz yeterli olacaktır. Uygulamaya girdiğinizde anlık görüntü yansıyacaktır. Kumanda ile drone’u kontrol edecekseniz uygulamadan master mod’a basmanız yeterli olacaktır. Sadece anlık görüntü ve video kaydetmek içinde kullanabilirsiniz.

Bu uygulamayı uzun zamandır kullanıyoruz. Sormak istediğiniz bir soru olursa bize yorum yazmanız yeterli olacaktır. Size elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız.