Bilim ve Teknoloji
Akıllı robot süpürge şarj ömrünü artırma
Akıllı robot süpürgeler de batarya ömrünü nasıl uzun tutabilirim diye araştırma yapıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Bu teknolojik cihazlar sonuçta bir batarya ile çalışmaktadır. Düzgün şarj edilmediğinde ya da şarj etme kurallarına bağlı kalınmadığın da batarya ömrü kısalır ve kullanım süresi dakikası çok düşmektedir. Tabi çekiş gücü de düşmektedir. Bataryayı değiştirmek içinde hem bütçenize zarar verirsiniz hem de vaktinizden gidecektir.
Genel olarak bütün akıllı robot süpürge markalarının kullanım kılavuzlarına baktığımızda hemen hemen hepsi aynı talimatları yazmaktadır.
- İlk kullanımdan önce robotu 5 saat şarj edin.
- Pil gücü düşük olduğunda robotu mümkün olan en kısa sürede şarj edin.
- Şarj yeri, doğrudan güneş ışığı ve yakındaki aynalar gibi güçlü yansımanın olduğu ortamlarda kullanılamaz. Güçlü yansımaya sahip herhangi bir nesne varsa, lütfen alttan 7 cm yukarı doğru kapatın.