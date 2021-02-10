Akıllı robot süpürge parçaları temizlik süreleri

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Akıllı robot süpürgeler artık hayatımızın içinde yer alıyor. Akıllı robot teknolojisi hemen hemen her bütçeye uyan modelleri bulunmaktadır. Cihazın sahip olduğu teknolojik donanımlara göre fiyatları artmaktadır. En düşük 1000 TL civarlarında başlayan akıllı robot süpürgeler 8000 TL gibi fiyatlara çıkmaktadır.

Akıllı robot süpürge kullanıcıları cihazın bakımı konusunda bilgi arıyorsa bu yazımızın size faydası olacaktır.

Düzenli temizlik bakımları sayesinde cihazın yüksek performans göstermenizi ve uzun süreli kullanım sağlayacaksınız.

Akıllı robot temizliği ve parça değişim süreleri

– Temizlik haznesini her kullanımdan sonra temizleyiniz.

– Filtre temizliğini ise haftada bir kere temizlemeniz gerekiyor. Evde evcil hayvan besliyorsanız filtre temizliğini haftada 2 kez yapınız.

Not: Filtre değişimi kılavuzlarda önerilen süre 60 gün

– Fırçalar haftada bir kez temizlenmelidir.

Not: Fırça değişimi ise kılavuzlarda 12 ay olarak yazmaktadır.

– Ön küçük tekerlik, yan fırça, eşik algılayıcı ve şarj temas noktaları ayda bir kere temizlenmeli.