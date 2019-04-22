Akıllı çocuk saatlerinde SOS tuşu ne işe yarar konusunda sizleri bilgilendirmek istedik. Teknolojinin gelişmesi ile özellikle anne ve babası çalışanlar akıllı çocuk saatlerine oldukça ilgi göstermektedir. Konum olarak çocuğunuzun yerini anlık olarak görebilmeniz size güven duygusu vermektedir.

Çocuğunuza saatte bulunan SOS tuşunun özelliklerinden bahsetmeniz gerekiyor. Hangi durumlarda basması gerektiği konularında bilgilendirme yapmayı unutmayınız.

Herhangi bir ekranda (gelen/giden/tuşlamalı arama ekranı hariç) SOS tuşuna 3 saniye basılı tutarak beş önemli aile ferdini arayın.

1. Saatiniz konumunuzda bir düzeltme aldığında, konumunuzun

ayrıntılarını seçilen 10 aile ferdine gönderir. (Uygulamada, istemle

birlikte SOS alarm ekranı gösterilir).

2. Sonra, seçilen 10 numara tuşlanmaya çalışılır. 10 saniye içinde

yanıt verilmezse başarılı bir arama gerçekleştirilene kadar listede

yer alan sonraki numaraya geçer.

3. SIM kart takılı değilse veya saatte sinyal yoksa SOS özelliği bunun

yerine 112’yi (Acil servis) aramaya çalışır. Arama ayarını iptal

etmek veya aramayı sonlandırmak için istediğiniz zaman Güç Tuşuna basabilirsiniz. Not: Acil numarası varsayılan olarak ayarlı değildir, bunu özelleştirebilirsiniz.

Not: Aramayı kesmek için Güç tuşuna basınız.