Airtag uygulaması play store indir

E-ticaret sitelerinde onlarca airtag modelleri bulunmaktadır. Apple airtag ve Samsung airtag modelleri pahalı olunca mecburen uygun fiyatlı airtaglar tercih ediliyor.

İnternette fiyatları 350 TL ile 600 TL aralığında değişiyor. Markaları değişik airtag modellerinin kendine ait bir uygulaması yok. Hepsi tek uygulama ile çalışıyor. Bu uygulamayı indirip eşleştirdiğinizde kullanımına başlayabilirsiniz.

İndirmek için tıklayın.

Google’ın kendi servisi olan bu uygulamayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eşleştirdiğiniz airtag modelini takip bağlantısını başkası ile de paylaşabilirsiniz. 24 saat süreyle takip yapabiliyorsunuz.

Google’ın Cihaz Takip Merkezi (İngilizce: Find Hub veya Find My Device) uygulaması, Android cihazlarınızı, aksesuarlarınızı ve hatta takip etiketli eşyalarınızı bulmanıza, güvenliğinizi sağlamanıza yardımcı olan bir konum takip ve koruma aracıdır. 2024’te tanıtılan bu uygulama, eski “Cihazımı Bul” (Find My Device) özelliğinin geliştirilmiş hali olup, AirTag benzeri takip etiketleri ve geniş bir Android cihaz ağıyla çalışır. Temel amacı, kayıp veya çalınan cihazlarınızı kurtarmak, verilerinizi korumak ve sevdiklerinizle konum paylaşımı yapmaktır.

