AirPods’u Mac görmüyor!

Bu yazımızda sizlere AirPods cihazını Mac ile nasıl eşleştirebileceğiniz konusunda bilgi vermek istiyoruz. AirPods, kablosuz olarak kullanılabiliyor. Çok güzel bir cihaz olduğu için fiyatları da el yakmaktadır. Örnek vermek gerekirse 2.nesil AirPods cihazı 1.729 TL civarlarındadır.

Gelelim AirPods’u Mac ile eşleştirmeye

AirPods’unuz içindeyken kutusunu açın, sonra kutuyu Mac’inize yaklaştırın.

Durum ışığı beyaz yanıp sönünceye kadar AirPods kutusunun arkasındaki ayarlama düğmesini basılı tutun. iPhone resmi internet sitesinden güzel bir fotoğrafı aşağıya ekledik.

Mac’inizde Elma menüsü > Sistem Tercihleri’ni seçin, sonra Bluetooth’u tıklayın.

Aygıtlar listesinde AirPods’u seçin.

İşlemler bu kadar. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz.