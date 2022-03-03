Aden E58 Pro yedek batarya fiyatı düşmüş

Aden E58 Pro 4K Fly More Combo paket aldığınızda içerisinden 2 adet batarya çıkmaktadır. Aden’in birçok modelinde bataryası sayısıda 3 oluyordu.

Aden E58 Pro modeli Fly More Combo paketi 2.499 TL’den satılmaktadır. Bir bataryası 1200 mAh‘lık kapasiteye sahiptir. Bir batarya ile ortalama olarak 20 dakika civarında uçuş yapabiliyorsunuz. 2 batarya ile 40 dakika uçuş keyfi yaşayabilirsiniz. Zaten Aden batarya uçuş süreleri oldukça tatmin edici seviyeyedir.

Ama bana iki batarya yetmez, ekstradan Aden E58 Pro yedek bataryası lazım diyorsanız 399 TL gözden çıkarmanız gerekmektedir. E-Ticaret sitelerine baktığımızda fiyatların 399 TL ile 419 TL aralığında olduğunu görüyoruz.

Şu aralar bir web sitesinde fiyatın 199 TL’den satıldığını gördük. Bu aralar Aden E58 Pro yedek batarya düşünüyorsanız bu fiyata kaçırmamanız gerekiyor.

Not: Bir batarya ile uçuşu tamamladıktan sonra en az 5 dakika civarında bekleyiniz. Cihaz soğumadan tekrar uçuş yapmak hasar verebilir.