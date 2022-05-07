A101’e gelen IdeaPad 3 15IGL05 bilgisayar fiyatı nasıl?

12 Mayıs 2022 günü A101’e IdeaPad 3 15IGL05 Notebook geliyor. Bilgisayar ihtiyacı olanların dikkatini çekmeyi başardı. İlk olarka bu bilgisayarın oyuncu bilgisayarı olmadığını söyleyelim. Rutin işlerinizi rahatlıkla yapabileceğiniz bir bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz.

Kısaca teknik özelliklerine baktığımızda Windows 10 Home işletim sistemi ile geliyor. 4 GB RAM ve 128 GB SSD hafızası bulunmaktadır. 15.6 inçlik HD ekran teknolojisi yer alıyor. 2 adet USBV 3.0 çıkışı, 1 adet USB 2.0 çıkışı ve bluetooth özellikleri bulunuyor. Bazı sitelerde SD kart okuyucu özelliği var diye yazıyor fakat bazı sitelerde de yok yazmaktadır.

Fiyat olarak baktığımızda A101 marketine 3.799 TL’den gelmektedir. İnternetteki E-Ticaret sitelerine baktığımızda 4.190 TL civarlarından başladığını görüyoruz. Tabi bu fiyatlara Cimri ve akakçe web sitelerinden karşılaştırdık. Fiyat olarak biz uygun bulduk. Oyun harici işlerde kullanacaksanız alınabilecek bir bilgisayar.