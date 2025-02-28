A101 Revolt RSX3 125 cc Benzinli Motosiklet fiyatı nasıl uygun mu?

A101’de Revolt RSX3 125 cc Benzinli Motosiklet satılıyor. Fiyatına baktığımızda ise 49.990 TL’dir. Motosiklet almak isteyenler acaba fiyatı nasıl diye araştırma yapmak istiyor. İnternette ve E-Ticaret sitelerine baktığımızda bu motosiklet fiyatı 65.000 TL olduğunu görüyoruz. İkinci el fiyatlarına baktığımızda da yine sıfırından pahalı olduğunu gördük. Ayrıca bu motoru alacakların mecburen A2 ehliyetine sahip olması gerekiyor.

Revolt RSX3 125 cc Benzinli Motosiklet fiyatı uygun mu derseniz oldukça uygun diyebiliriz. Ama motosiklet nasıl kalitel mi derseniz maalesef bu konuda yorum yapamayacağız. Ama youtube’a baktığımızda inceleme videolarının olduğunu görüyoruz.

A101’in elinde 100 adet stok olduğu yazmaktadır.

Revolt RSX3 125 cc Benzinli Motosiklet özellikleri şöyle;

6,55 kW güç üretebilen motor

Azami hız: 85 km/h

Yakıt tankı kapasitesi: 8,3 L

Tekerlekler:

Ön teker 100/80-14, Arka teker 120/70-14

Ağırlık: 120 kg

150 kg azami taşıma kapasitesi

LED ön farlar ve stop lambası

Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi

Sürekli değişken otomatik vites sistemi

Ön hidrolik 230 mm disk fren

Arka hidrolik 220 mm disk fren

Yeni nesil ön teleskobik süspansiyon geometrisi

Ayarlanabilir arka helezon yaylı süspansiyonlar

Dijital gösterge

Özel aydınlatmalı kontak

Kapaklı iç ceplik

Dahili arıza teşhis sistemi

Ekonomik yakıt tüketimi

L3e-A1 sınıfı Avrupa Birliği Tip Onay Belgeli

Euro 5+ seviyesi çevre performansı

2 yıl garantili