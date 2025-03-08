A101 Piranha 9010 MagSafe Powerbank özellikleri neler? Alınır mı?

A101’e Piranha 9010 MagSafe özellikli powerbank geliyor. A101 fiyatı 449 TL’dir. Diğer alışveriş sitelerinde 649 TL’den satılıyor.

A101 Piranha 9010 MagSafe özellikleri ?

Piranha 9010 MagSafe Powerbank, 5000 mAh pil kapasitesiyle taşınabilir şarj ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır. 15W kablosuz şarj desteği sayesinde, uyumlu cihazlarınızı kablosuz olarak hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ayrıca, 20W hızlı şarj ve 22.5W süper hızlı şarj özellikleriyle, cihazlarınızı daha kısa sürede şarj etmeniz mümkündür. USB çıkışı ve Type-C giriş/çıkış portları sayesinde, farklı cihazlarla uyumlu bir kullanım sunar.

Güçlü mıknatıs özelliği ile cihazınıza sağlam bir şekilde tutunarak, güvenli bir şarj deneyimi sağlar. Resmi distribütör garantisi altında olan bu ürün, 2 yıl garanti süresiyle birlikte gelir.