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82K200K0Tx IdeaPad laptop için RAM önerisi
Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K200K0TX modeline RAM yükseltmesi yapmak için doğru RAM türünü ve uyumluluğunu belirlemek önemlidir. Bu model, bir oyun laptopu olup genellikle AMD Ryzen işlemciler ve NVIDIA GeForce GTX ekran kartlarıyla gelir. Aşağıda, bu modele uygun RAM önerileri ve dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
1. Lenovo IdeaPad Gaming 3 82K200K0TX Özellikleri
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RAM Kapasitesi: Bu model genellikle 8 GB DDR4 RAM ile gelir (bazı konfigürasyonlarda 16 GB olabilir).
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RAM Türü: DDR4 SO-DIMM, 3200 MHz hızında.
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RAM Yuvaları: Çoğu IdeaPad Gaming 3 modelinde 2 adet RAM yuvası bulunur. Bazı durumlarda bir yuva dolu, diğer yuva boş olabilir veya her iki yuva da dolu olabilir.
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Maksimum RAM Desteği: Lenovo’nun resmi belgelerine göre genellikle 16 GB’a kadar destekleniyor, ancak üçüncü taraf testlere (ör. Crucial) göre 32 GB (2×16 GB) veya bazı durumlarda 64 GB (2×32 GB) desteklenebilir.
2. RAM Yükseltmesi için Öneriler
RAM seçerken uyumluluk, hız ve kapasite gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Aşağıda önerilen RAM modelleri ve özellikleri listelenmiştir:
Önerilen RAM Modelleri
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Crucial 16GB DDR4-3200 SO-DIMM (CT16G4SFRA32A)
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Kapasite: 16 GB (tek modül) veya 32 GB (2×16 GB kiti).
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Hız: 3200 MHz.
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Neden Uygun?: Crucial, Lenovo modelleriyle %100 uyumluluk garantisi sunar ve IdeaPad Gaming 3 serisi için test edilmiştir.
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Fiyat: Yaklaşık $40-$50 (tek 16 GB modül için, bölgeye göre değişir).
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Kurulum: Mevcut 8 GB modülü çıkararak 16 GB ile değiştirebilir veya ikinci yuvaya ekleyebilirsiniz (toplam 24 GB için).
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Kingston Fury Impact 16GB DDR4-3200 (KF432S20IB/16)
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Kapasite: 16 GB (tek modül) veya 32 GB (2×16 GB kiti).
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Hız: 3200 MHz.
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Neden Uygun?: Kingston, yüksek performans ve düşük gecikme süreleri sunar. IdeaPad Gaming 3 için uyumludur ve oyun performansı için optimize edilmiştir.
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Fiyat: Yaklaşık $45-$55 (tek 16 GB modül için).
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Not: Dual-channel performans için 2×16 GB kiti tercih edilebilir.
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PHS-Memory 32GB DDR4-3200 SO-DIMM
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Kapasite: 32 GB (tek modül) veya 64 GB (2×32 GB kiti).
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Hız: 3200 MHz.
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Neden Uygun?: PHS-Memory, IdeaPad Gaming 3 15ACH6 (82K2) için özel olarak test edilmiş ve %100 uyumlu RAM sunar. Daha yüksek kapasite arayanlar için idealdir.
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Fiyat: Yaklaşık $100-$120 (tek 32 GB modül için).
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Uyarı: 32 GB modüllerin çalıştığından emin olmak için sistemin BIOS’unun en son sürümde olduğundan emin olun.
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