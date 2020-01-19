8 GB RAM’li Oppo F15 teknik özellikleri

Oppo, akıllı telefonlar modelleri arasında yeni birisini daha kattı. Resmi olarak “Oppo F15” tanıtıldı. İsterseniz kısaca Oppo F15 teknik özelliklerine bakalım.

6.4 inçlik AMOLED dev ekranı ve % 90.7’lik ekran/gövde oranı ile kullanıcıları memnun edecek.

Batarya bölümüne geçtiğimizde 4000 mAh‘lık COOC Flash Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi bulunmaktadır. Oppo F15 kamera donanımına geçtiğimizde ise 48 MP çözünürlüğünde arka kamerası bulunmaktadır. İkinci arka kamerası ise 8 MP‘dir. Bu ikinci arka kamera ilse ekstra geniş açı özelliği gelmektedir. Üçüncü arka kamera 2 MP ve bu kamera derinlik algısı özelliği eklemektedir. Dördüncü arka kamera’da 2 MP çözünürlüğe sahiptir.

Oppo F15 performans olarak 2.1 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6771 yonga seti bulunmaktadır. 8 GB RAM ile bu telefonun yavaşlaması ve takılması söz konusu olmaz gibi durmaktadır.

Oppo F15 Türkiye gelecek mi sorusuna net bir cevap veremiyoruz fakat gelirse ve uygun fiyatlı olursa çok popüler olabilir. Yurtdışında 280 dolardan satılacaktır. Üstüne vergi eklediğimizde büyük ihtimal 2400 TL civarlarında olacaktır.

Ekran: 6.4 inç, 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğünde AMOLED Ekran

İşlemci: 8 çekirdekli MediaTek Helio P70 (12 nm mimari yapı)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB (256 GB’ye kadar microSD desteği)

Arka Kamera: 48 MP (f/1.7) + 8 MP (f/2.25) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)

Ön Kamera: 16 MP (f/2.0)

Batarya: 4.000 mAh (VOOC 3.0 flaş şarj desteği)

Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

Boyutlar: 160.2 mm x 73.3 mm x 7.9 mm

Ağırlık: 172 gram