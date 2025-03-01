8.000 TL ile 10.000 TL arası telefon önerisi
8.000 TL ile 10.000 TL arasındaki bütçeniz için aşağıdaki akıllı telefonları değerlendirebilirsiniz:
realme 11 4G (8GB/256GB)
6,4 inç’lik 90 Hz AMOLED ekran, MediaTek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 108 MP arka kamera, 5000 mAh batarya, 67W hızlı şarj ile oldukça dikkat çekici bir model. Uygun fiyat ve performansı arıyorsanız güzel bir model.
Fiyatı: 10.999 TL
Casper VIA A40 (8GB/256GB)
6,78 inç 120 Hz IPS ekran, MediaTek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 108 MP arka kamera, 5000 mAh batarya, 20W hızlı şarj.
Fiyat: 7.319 TL
Huawei nova 9 SE (8GB/128GB)
6,78 inç 90 Hz IPS ekran, Snapdragon 680 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 108 MP arka kamera, 4000 mAh batarya, 66W hızlı şarj.
Fiyatı: 12.500 TL
Yenilenmiş fiyatı:8.500 TL
Samsung Galaxy A15 (8GB/256GB)
6,5 inç 90 Hz AMOLED ekran, MediaTek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 50 MP arka kamera, 5000 mAh batarya, 25W hızlı şarj.
Fiyatı: 8.599 TL