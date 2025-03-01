8.000 TL ile 10.000 TL arası telefon önerisi

realme 11 4G (8GB/256GB)

6,4 inç’lik 90 Hz AMOLED ekran, MediaTek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 108 MP arka kamera, 5000 mAh batarya, 67W hızlı şarj ile oldukça dikkat çekici bir model. Uygun fiyat ve performansı arıyorsanız güzel bir model.

Fiyatı: 10.999 TL

Casper VIA A40 (8GB/256GB)

6,78 inç 120 Hz IPS ekran, MediaTek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 108 MP arka kamera, 5000 mAh batarya, 20W hızlı şarj.

Fiyat: 7.319 TL

Huawei nova 9 SE (8GB/128GB)

6,78 inç 90 Hz IPS ekran, Snapdragon 680 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama, 108 MP arka kamera, 4000 mAh batarya, 66W hızlı şarj.

Fiyatı: 12.500 TL

Yenilenmiş fiyatı:8.500 TL

Samsung Galaxy A15 (8GB/256GB)

6,5 inç 90 Hz AMOLED ekran, MediaTek Helio G99 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 50 MP arka kamera, 5000 mAh batarya, 25W hızlı şarj.

Fiyatı: 8.599 TL