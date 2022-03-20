720 derece dönen musluk başlığı kullananlardan yorumlar bekliyoruz

Musluk başları çok çeşitli kullanımları ile her türlü bütçeye hitap eden modelleri bulunuyor. Fakat son zamanlarda internette gezerken 720 derece dönebilen musluk başlığı reklamları ön palana çıkıyor.

Fiyatlarına baktığımızda ise musluktan daha pahalı olduğunu görüyoruz. 720 derece dönebilen musluk başlarına baktığımızda 290 TL civarlarından başlıyor 590 TL gibi oldukça ciddi rakamlara çıkmaktadır.

Musluk başlıkları genel olarak belli bir kullanım ve süre sonunda sağından solundan su sızdırmaya başlamaktadır. Ucuz bir musluk başlığını değiştirmek kolay. Fakat 500 TL musluk başlığına verine ve kısa sürede sızdırma yapacaksa sıfırı ile değiştirmek imkansız gibi duruyor.

Teknoscrool.com olarak bizim istediğimiz bu 720 derece dönebilen musluk başlığını kullananlardan yorumlar bekliyoruz. Özellikle ne kadar süredir kullanıyorsunuz ve sızdırma gibi bir durum oluyor mu? Üşenmeyip bize yorum gönderirseniz çok memnun oluruz.