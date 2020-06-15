6000 mAh’lık etkileyici Galaxy M31 özellikleri

Samsung Galaxy M31 modeli batarya kapasitesi ile beğeni toplarken diğer özellikleri ile de oldukça iddaalı olduğunu söyleyebiliriz. Galaxy M31 teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Samsung Galaxy M31 modelinde 6.4 inçlik Super AMOLED ekran bulunuyor. Daha önce AMOLED ekran kullanmadıysanız kesinlikle kullanmanızı öneriyoruz. Bu ekran 403 PPI Piksel yoğunluğu ile oldukça size canlı kareler sunacaktır. Yazımızın başında dediğimiz gibi 6000 mAh’lık güçlü bir bataryası var. 15 W hızlı şarj ile bataryayı tam olarak doldurmanız çok fazla sürmez.

Samsung Exynos 7 series 2.3 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli yonga seti yer almaktadır. 6 GB RAM ile akıcı ve hızlı kullanım keyfi yaşarsınız.

Artık akıllı telefonlarda en az 4 adet kamera olmaya başladı. Galaxy M31 modelinde 4 adet güçlü arka kamera yer almaktadır.

Birin arka ana kamera 64 MP’dir. İkinci arka kamera 8 MP, üçüncü arka kamera 5 MP, dördüncü arka kamera 5 MP’dir. Selfie kamerası ise 32 MP’dir.

Diğer özellikler

NFC – Var

Radyo – Var

Parmak izi okuyucu – Var

5G desteği – Yok

Kızılötesi – Yok

Samsung Galaxy M31 modeline 2949 TL ödereyek sahip olabilirsiniz.