500 TL civarındaki takip cihazları ne kadar başarılı? Anlık neden takip etmiyor

500 TL civarında satılan akıllı takip cihazları son zamanların en çok tercih edilen ürünü oluyor. Fakat alanlar genellikle anlık canlı takip yapacağını düşünüyor. Aynı WhatsApp canlı konum gibi takip edebileceğini sanıyor. Fakat bu cihazlar sandığınız gibi anlık canlı takip yapamazsınız.

Bu cihazlar dışarıda herhangi bir iletişim aracına bağlanıp sinyal almak zorundadır. Sinyal aldığında size bildirmektedir. Yani kırsal alanda hiçbir şeye faydası olmayacak. Çünkü sinyal alacağı bir cihaz etrafta olmayacak.

Şehir içinde kalabalık yerlerde sinyal alma sıklığı daha fazla olacağı için kırsal alana göre daha faydalı olacaktır.

Kaliteli olan iPhone airtag ve Samsung airtag modelleri de bu prensip ile çalışmaktadır.

