5 Basit Adımda Bilgisayarınızın Yavaşlamasının Önüne Nasıl Geçersiniz?

Bilgisayarlar birden çok nedenden dolayı yavaşlayabilir. Bu yavaşlamayı önlemenin birçok yolu vardır.

Masaüstünü Yalınlaştırmak

Şunu unutmayalım ki // C // tüm işlemleri yaptığımız sürücümüzdür. Bu nedenle, masaüstünü gereksiz klasörler ile doldurmamalıyız. Aşağıya doğru tek yan yana en fazla 2 sıra yeterlidir. Bu işlemi yapmanız bilgisayarınızın etkinliğini mutlaka artırmış olacaktır.

Gereksiz Programları Delete Yapmak

Bilgisayarına yüklediğiniz programları kullanmadığımız zamanlarda dahi eğer internet bağlantımız açıksa arka planda çalıştığından dolayı performansını olumsuz etkileyebiliyor. Bu yüzden arka planda sessizce çalışan programları kontrol etmek önemli bir yer edinmektedir. Bunun için görev yöneticisi alanından arka planda hangi uygulamanın ne kadar yer kapladığı veya ne kadar veri hızı harcadığı belirtilmektedir. Bu alandan kontrol ederek mutlaka bu programlar kapatılmalıdır.

Virüs Programlarının Kullanılmaması

Virüs programlarının kullanılması da yine aktif olarak kullanılıyor olmasından dolayı sürekli olarak size engelleme veya siteye giriş izni ekranları çıkmasına neden olmaktadır. Bu programları kullanmak yerine düzenli olarak formatlama yöntemini kullanabilirsiniz. Evet şu an formatlamak hard diskin ömrünü kısaltıyor dediğinizi duyar gibiyim, ancak bu çok kısa sürede olacak ya da hemen ömrünü bitirecek bir durum değildir. Bu küçülme %0,04 gibi bir orana sahiptir.

İnternet Geçmişini Temizlemek

İnternet geçmişinin küçük küçük birikmesi zamanla bilgisayarınızın yavaşlamasına neden olacaktır. Bu nedenle kullandığınız tarayıcınızın geriye dönük geçmişini ve çerezlerini ayarlar bölümünden giriş yaparak geçmiş sekmesini tıklayarak yapabilirsiniz.

Bilgisayarın Isınma Sorunu

Bilgisayarınızın uzun süre kullanımına bağlı olarak ısınma problemi ortaya çıkmaktadır. Özellikle bu durum oyun bilgisayarlarına daha hızlı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bir fan soğutucu kullanabilirsiniz. Ya da dizüstü bilgisayarınızın fan bölümü havada kalacak şekilde yani herhangi bir zemini üzerine koyduğunuz bu kısmın da o zeminde kapalı olmaması gerekmektedir. Aksi taktirde fan hava sirkülasyonu yapamayacağından dolayı yeterli düzeyde işlemci ve ram alanlarında gerekli havalandırma işlemini yapamamış olacaktır.

Yeniden Başlatmak

Pek çoğumuz akşam yatmadan önce veya gün içerisinde bilgisayarını kullanmadığı zamanlarda kapatmadan açık bırakmaktadır. Kendinizi düşünün çalıştığınız firmada aralıksız kaç saat uyumadan çalışabilirsiniz. Ya da çalıştığımızı varsaymış olursak ne kadar verimli olabiliriz. Bu nedenle bilgisayarımızı mutlaka işimiz olmadığında kapatmalıyız ve soğumasına dinlenmesine yardımcı olmalıyız.